Канада заморозила российские активы на 97 миллионов долларов
Канада с конца февраля заморозила российские активы примерно на 97 миллионов долларов
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Канада после начала спецоперации на Украине заморозила активы России примерно на 97 миллионов долларов США, сообщили в Канадской королевской конной полиции.
Как уточняется в сообщении, в период с 24 февраля по 7 июня были заморожены активы на сумму 123 031 866 канадских долларов (около 97 миллионов долларов США). Кроме того канадские власти заблокированы транзакции на 289 090 090 канадских долларов (227,7 миллиона долларов США).
Заморозка активов была произведена в рамках специальных экономических мер в отношении РФ, уточнили в полиции.
https://1prime.ru/finance/20220610/837138375.html
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