Банк России понизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ.Банк России на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки сразу на полтора процентных пункта – до досанкционных 9,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.
"Совет директоров Банка России 10 июня 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых", — сообщил ЦБ.
Напомним, что Центробанк в конце февраля экстренно повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых. В апреле регулятор перешел к постепенному снижению ставки, с конца мая она находилась на уровне 11%.
Вместе с тем Центробанк несколько ужесточил сигнал по ставке и заявил, что будет принимать дальнейшие решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, хода структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
https://1prime.ru/finance/20220610/837140913.html
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