МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки сразу на полтора процентных пункта – до досанкционных 9,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Банк России ужесточил сигнал по ключевой ставке

"Совет директоров Банка России 10 июня 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых", — сообщил ЦБ.

Напомним, что Центробанк в конце февраля экстренно повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых. В апреле регулятор перешел к постепенному снижению ставки, с конца мая она находилась на уровне 11%.

Вместе с тем Центробанк несколько ужесточил сигнал по ставке и заявил, что будет принимать дальнейшие решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, хода структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.