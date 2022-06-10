МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Средние ставки по депозитам и накопительным счетам в России продолжат снижение и достигнут в ближайшее время уровня 6-8%, который был в начале года, сообщила пресс-служба ВТБ. Банк России ужесточил сигнал по ключевой ставке

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.

"С учетом очередного снижения ключевой ставки на 1,5 п.п., до 9,5%, ставки по депозитам и накопительным счетам продолжат снижение и достигнут в ближайшее время уровня 6-8%, вернувшись к значениям начала года", — приводится в сообщении комментарий начальника управления "Сбережения" ВТБ Максима Степочкина.

По его словам, текущая ситуация развивается аналогично 2014 году, когда повышение Банком России ключевой ставки привело к резкому росту ставок по вкладам. На тот момент средняя из максимальных процентных ставок по десяти банкам, привлекающим наибольший объем депозитов физлиц, выросла почти в полтора раза – с 10,58% до 15,31%.

В начале 2014-го она составляла 8,31% и начала расти после ужесточения геополитической ситуации и закрытия возможностей выхода на международные финансовые рынки для ряда российских кредитных организаций, отметил он.

"Потребительское поведение с точки зрения скорости возврата денежных средств в банки в этом году можно оценить как более позитивное в сравнении с 2014-2015 годами. Восстановление портфеля рублевых сбережений ВТБ в 2022 году произошло уже спустя два месяца, тогда как в 2015 году это заняло более шести месяцев", — рассказал Степочкин.