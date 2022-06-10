МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Речи о принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в России не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка рассказала, от чего зависит следующий шаг по ставке

"Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях", — сказала Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на вопрос о вероятности принудительной конвертации валютных счетов в рублевые.