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2022
https://1prime.ru/finance/20220610/837143696.html
Набиуллина рассказала, переведут ли в России валютные счета в рублевые
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Речи о принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в России не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы не говорим ни о каких принудительных... ПРАЙМ, 10.06.2022
финансы, экономика, новости, банк россии, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Речи о принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в России не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях", — сказала Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на вопрос о вероятности принудительной конвертации валютных счетов в рублевые.