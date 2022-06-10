МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российским инвесторам при покупке иностранных ценных бумаг нужно учитывать риски их блокировки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Про иностранные ценные бумаги еще раз: риски, о которых мы говорили, что эти ценные бумаги регулируются в зарубежных юрисдикциях, — они частично реализовались. Поэтому этот риск нужно учитывать. И на будущее, безусловно, нужно учитывать", — сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос, насколько безопасно сейчас российским инвесторам приобретать иностранные ценные бумаги.