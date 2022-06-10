МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Банк России принял решение учитывать в регулировании кредитные рейтинги всех четырех российских рейтинговых агентств, следует из сообщения регулятора. Набиуллина заявила о неустойчивом снижении инфляции в России

"Банк России будет учитывать кредитные рейтинги, присваиваемые ООО "НКР" (банкам и нефинансовым компаниям) и ООО "НРА" (банкам), для регулирования деятельности центрального контрагента, центрального депозитария и операторов финансовых платформ", — пишет ЦБ.

Данные решения позволят расширить возможности поднадзорных Банку России организаций по инвестированию средств, добавил регулятор.

Ранее ЦБ в регулировании использовал кредитные рейтинги АКРА и "Эксперт РА", присвоенные компаниям и организациям почти всех секторов экономики. Рейтинги НКР применялись для регулирования деятельности страховых организаций, а также для целей приобретения структурных облигаций неквалифицированными инвесторами.