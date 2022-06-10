МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Идут переговоры с крупнейшими системообразующими банками России, которые должны зайти в Запорожскую область, это дело ближайших дней, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России

Ранее он заявил, что все зернохранилища в Запорожской области загружены, есть договор о поставках на Ближний Восток, в Африку, в Северную Америку.

"Фермеры (за зерно) получают живые деньги. Платежи идут как безналом, так и наличной оплатой. В банковской системе Запорожской области представлен только один банк. Но я уверен, что это временно, потому что идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней. Тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными и так далее. Всей палитрой банковский услуг", — сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.