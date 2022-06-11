МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, который устанавливает специальное регулирование финансового рынка и корпоративных отношений для снижения негативных последствий от действий недружественных стран. Об этом проинформировала пресс-служба кабмина. Экономист объяснила, почему у России нет шанса обанкротиться

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 году" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Данный законопроект разработан для установления специального регулирования в сфере финансового рынка и корпоративных отношений. Он направлен на снижение негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Также правительство РФ одобрило проект распоряжения на выделение средств Минэкономразвития на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.