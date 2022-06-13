МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Для привлечения "инвестиций" в финансовые пирамиды злоумышленники используют актуальную повестку и развитие технологий, причем одна из новых тенденций – создание мошенниками множества небольших "проектов", требующих от участников вложения небольших сумм. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Эксперт рассказал, как мошенники могут обнулить счет на карте

Суть финансовых пирамид заключается в том, что мошенники имитируют работу проекта, приносящего высокие доходы инвесторам, однако выплаты вкладчикам делаются за счет притока средств от новых участников. Как только новые поступления прекращаются, пирамида рушится.

"Для вовлечения граждан в пирамиду мошенники умело используют новые "легенды" и актуальную повестку, а развитие новых коммуникационных и финансовых технологий позволяет втягивать в незаконные схемы большее количество людей. Одной из новых тенденций стало создание организаторами финпирамид множества небольших по масштабам "проектов", функционирующих непродолжительное время и с относительно незначительным "вступительным взносом" для участников. Таким образом организаторы рассчитывают, что обманутые люди не будут обращаться в правоохранительные органы из-за небольших финансовых потерь", – объяснил Лях.

По его словам, в последнее время при создании пирамид активно используются криптовалюты.

"Например, в криптовалютах осуществляется прием средств или в "крипте" обещают выплаты потенциальным клиентам. Такой подход применяли более половины выявленных за первый квартал 2022 года пирамид", – уточнил эксперт.