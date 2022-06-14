ЕРЕВАН, 14 июн — ПРАЙМ. Центральный банк Армении оставил неизменной ставку рефинансирования — 9,25%, сообщила во вторник пресс-служба. Мосбиржа запустит торги драмом, сумом и дирхамом

"На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 14-го июня, было принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 9,25%. Ставка ломбардного репо сохранилась на уровне 10,75%, по привлеченным в ЦБ средствам других банков — 7,75%", — говорится в сообщении.

На предыдущем заседании 15 марта ставка была повышена на 1,25 процентного пункта, до 9,25%, а 1 февраля она выросла на 0,25 процентного пункта — до 8%.

До этого регулятор повышал ставку рефинансирования в середине декабря — до 7,75%, в середине сентября (на 0,25 п.п., до 7,25%), 5 августа (на 0,5 п.п., до 7%), 15 июня (на 0,5 п.п., до 6,5%), 4 мая (на 0,5 п.п., до 6%), 2 февраля (на 0,25 п.п., до 5,5%), а 15 декабря 2020 года — на 1 п.п., до 5,25%.

Перед этим в последний раз регулятор повышал ставку в 2015 году — на 1 процентный пункт, на тот момент она составляла 10,5%.