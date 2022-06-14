МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Сбербанк во вторник снизил ставки по по всем рыночным ипотечным программам на 0,4 процентного пункта, минимальная ставка в рамках базовой программы теперь составляет 10,5% годовых, следует из сообщения банка и информации на его сайте. Глава Центробанка ждет оживления рынка ипотеки

"Сбербанк продолжает уменьшать ставки по своим ипотечным программам. Очередное снижение составило 0,4 процентных пункта — теперь минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке и на вторичное жилье в рамках базовой программы составляет 10,5% годовых", — пишет банк.

Отмечается, что снижение коснулось следующих ипотечных программ: вторичное жилье, новостройка, строительство жилого дома, загородная недвижимость, рефинансирование, кредит под залог недвижимости, военная ипотека, гараж, программы сотрудничества Сбера с субъектами РФ.