Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 10,5% годовых
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта – до 10,5% годовых
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ.Сбербанк во вторник снизил ставки по по всем рыночным ипотечным программам на 0,4 процентного пункта, минимальная ставка в рамках базовой программы теперь составляет 10,5% годовых, следует из сообщения банка и информации на его сайте.
"Сбербанк продолжает уменьшать ставки по своим ипотечным программам. Очередное снижение составило 0,4 процентных пункта — теперь минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке и на вторичное жилье в рамках базовой программы составляет 10,5% годовых", — пишет банк.
Отмечается, что снижение коснулось следующих ипотечных программ: вторичное жилье, новостройка, строительство жилого дома, загородная недвижимость, рефинансирование, кредит под залог недвижимости, военная ипотека, гараж, программы сотрудничества Сбера с субъектами РФ.
https://1prime.ru/finance/20220614/837161107.html
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