МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. ВТБ со следующего понедельника, 20 июня, снижает базовую ставку по ипотеке на 0,4 процентного пункта, минимальная составит 10,5% годовых, сообщила пресс-служба банка. Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 10,5% годовых

Ранее во вторник о таком же снижении ставки по рыночной ипотеке и до того же минимального уровня сообщил Сбербанк.

"ВТБ улучшает условия по своим ипотечным программам, снижая базовую ставку на 0,4 п.п. с 20 июня. Оформить жилищный кредит заемщики смогут по ставке от 10,5% годовых. Условия действуют как для новостроек, так и вторичного рынка", — говорится в сообщении.

Минимальная ставка будет доступна с учетом дисконта 0,3 процентного пункта для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ, указал банк. Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях, добавили в пресс-службе.

"Стабилизация экономической ситуации позволила регулятору вернуть значение ключевой ставки к показателю середины февраля. Такой шаг дает возможность и российским банкам восстановить ставки по кредитам до уровня начала года. ВТБ улучшает условия для своих заемщиков одним из первых. Изменения коснутся как потребительских и автокредитов, так и ипотеки", — прокомментировал замглавы ВТБ Анатолий Печатников.

ЦБ РФ в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.