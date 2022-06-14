МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Банк России считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов, сообщает пресс-служба регулятора. Курс рубля умеренно повысился на фоне дорогой нефти

"По мнению регулятора, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей. При этом Банк России отмечает, что офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ЦБ проинформировал банки о необходимости провести работу по исключению возможности для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.