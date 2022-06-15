МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Отказ от базельских нормативов регулирования приведет к усилению изоляции банковской системы России и снижению ее устойчивости, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Сбербанк зафиксировал дедолларизацию вкладов россиян

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил отказаться от применения базельских нормативов регулирования к российским банкам и их деятельности в условиях международных санкций. В колонке для РБК он отметил, у России есть уникальный шанс начать "с чистого листа", создав собственные версии банковского регулирования и национального кредитного рейтинга.

Недовольство стандартами "Базеля III" возникает, в первую очередь, из-за жестких требований к размеру капитала банка, пояснил Осадчий.

"В условиях, когда санкции привели к существенному сокращению капитала, возникает развилка: или изыскивать способы пополнения капитала, или сокращать бизнес, или, наконец, отказаться от жестких требований. Третий способ – самый простой. Но он приведет, во-первых, к усилению изоляции банковской системы страны; во-вторых, к снижению ее устойчивости", — отметил аналитик.