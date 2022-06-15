С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Сбербанк ждет снижения объема выдачи ипотеки в 2022 году на 20-30%, заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ. В результате выдачи ипотеки могут составить 2,03-2,32 триллиона рублей. Сбербанк вернет возможность бесконтактной оплаты через SberPay

"Во многом это будет зависеть от динамики ключевой ставки. Если уровень ставок по ипотеке будет меньше 10%, то, вероятно, можно говорить о том, что объем ипотеки в этом году хотя и будет меньше, чем в прошлом году, но не драматично. Я думаю, что будет минус 20-30% от прошлого года", — ответил он на вопрос о выдаче ипотеки банком в текущем году.

По данным Сбербанка, объем выданной ипотеки в 2021 году составил 2,9 триллиона рублей. Таким образом, в текущем году выдачи жилищных кредитов банком превысят два триллиона рублей и могут составить 2,03-2,32 триллиона рублей.

Царев пояснил, что такое снижение выдач обусловлено более высокими ставками, чем до введения санкций против России, а также чуть меньшим аппетитом к риску со стороны самого банка.

"Нам важно понимать уровень инфляции, доходов населения, безработицы. Сейчас все развивается лучше, чем мы прогнозировали ранее. Я буду очень рад, если эта тенденция сохранится. Но если на экономику как-то еще дополнительно окажут влияние санкции, то могут вырасти безработица, сократиться реальные доходы населения, — тогда будут какие-то замедления. Поэтому мы не выходим пока на те темпы, которые у нас были, и не ждем, что мы на них выйдем, по крайней мере, летом", — заключил первый зампред правления Сбербанка.

Согласно прогнозу ЦБ, российские банки нарастят портфель ипотеки в 2022 году на 1015% на фоне расширения государственной программы. По последним данным регулятора, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в апреле опустилась на 0,41 процентного пункта — до 7,64%.

В России сейчас действует несколько льготных ипотечных программ “семейная”, “дальневосточная”, а также на новостройки. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в апреле говорила, что российские банки могут в текущем году выдать до 2 триллионов рублей ипотеки по льготным программам кредитования. При этом Минфин ждет, что объем выдач по льготным программам по итогам текущего года будет больше прошлогодних 1,6 триллиона рублей.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.