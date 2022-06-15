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https://1prime.ru/finance/20220615/837176129.html
Путин отметил необходимость оздоровления финансовой ситуации в "Роснано"
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Одной из ключевых задач "Роснано" должно быть оздоровление финансовой ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой компании Сергеем Куликовым. "Мы... ПРАЙМ, 15.06.2022
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, роснано, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Одной из ключевых задач "Роснано" должно быть оздоровление финансовой ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой компании Сергеем Куликовым.
"Мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач — это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации", — отметил российский лидер.
Глава государства также напомнил, что в первоначальном виде компания начала работать в 2007 году и за это время было создано 150 предприятий, около 40 тысяч рабочих мест.