МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Одной из ключевых задач "Роснано" должно быть оздоровление финансовой ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой компании Сергеем Куликовым. Путин проведет два телефонных разговора и встречу с главой "Роснано"

"Мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач — это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации", — отметил российский лидер.

Глава государства также напомнил, что в первоначальном виде компания начала работать в 2007 году и за это время было создано 150 предприятий, около 40 тысяч рабочих мест.