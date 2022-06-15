МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Полностью следовать базельским нормативам регулирования банковского сектора в условиях международных санкций нецелесообразно, при этом и совсем отказываться от них и строить систему с нуля также не имеет смысла, заявил РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Максим Марков. Минпромторг: новая индустриализация сделает экономику России более здоровой

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил отказаться от применения базельских нормативов регулирования к российским банкам и их деятельности в условиях международных санкций. В колонке для РБК он отметил, у России есть уникальный шанс начать "с чистого листа", создав собственные версии банковского регулирования и национального кредитного рейтинга.

Несомненно, 100-процентное следование базельским нормативам регулирования, введенным для лучшей интеграции российских банков в мировое финансово-банковское сообщество, в условиях введения против России массовых санкций и отключения российских банков от SWIFT нецелесообразно, однако полностью отказываться от него и строить регулирование банковского сектора с нуля тоже не имеет смысла, отметил Марков.

"Во-первых, в базельских нормативах имеется большое рациональное зерно, и его надо использовать при построении системы банковского регулирования. Во-вторых, разработка системы банковского регулирования по чисто российским стандартам требует времени на их выработку и апробацию эффективности, даже учитывая имеющийся опыт в этом вопросе", — указал эксперт.

И, наконец, по его словам, для банков вопрос отчетности и соблюдения нормативов является довольно острым и любое перестроение требует переобучения сотрудников, перенастройки программного обеспечения, а иногда и операционной деятельности.

Поэтому делать резкие движения в этом направлении не стоит, так как они могут негативно отразиться на работе российских банков. Что же касается собственных стандартов кредитного рейтинга, то в России они есть и нужно просто более активно внедрять их в банковскую практику, заключил Марков.