МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Банк России для обеспечения финансовой устойчивости рекомендует кредитным организациям до конца года воздержаться от выплаты дивидендов своим акционерам и бонусов топ-менеджерам, говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора. Акционеры Московской биржи не будут выплачивать дивиденды за 2021 год

"Для обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе в условиях структурной трансформации российской экономики Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от выплаты акционерам дивидендов… до конца текущего года", — говорится в документе.

Регулятор также до конца года рекомендует банкам не выплачивать нефиксированную часть оплаты труда единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита.