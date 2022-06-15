Банк России рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов
Банк России рекомендовал банкам не платить акционерам дивиденды до конца года
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Банк России для обеспечения финансовой устойчивости рекомендует кредитным организациям до конца года воздержаться от выплаты дивидендов своим акционерам и бонусов топ-менеджерам, говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора.
"Для обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе в условиях структурной трансформации российской экономики Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от выплаты акционерам дивидендов… до конца текущего года", — говорится в документе.
Регулятор также до конца года рекомендует банкам не выплачивать нефиксированную часть оплаты труда единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита.
https://1prime.ru/finance/20220615/837179453.html
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