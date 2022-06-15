Центробанк России 14 июня выдал банкам рекордный объем обеспеченных кредитов
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Центробанк России 14 июня выдал банкам рекордный объем обеспеченных кредитов, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, изучив данные ЦБ.
"Рост кредитов ЦБ банкам оказался рекордным за всю историю банковского сектора России – сумма обеспеченных кредитов, предоставленных ЦБ российским банкам, за 14 июня выросла на 2,5 триллиона рублей. Предыдущий рекорд – рост на 1,7 триллиона рублей – был достигнут 25 февраля – сразу после начала специальной военной операции", — сказал аналитик.
В результате резкого роста кредитов ЦБ 14 июня произошло мощное сокращение структурного профицита ликвидности – с 2,6 триллиона до 0,1 триллиона рублей, заявил он.
"Можно предположить, что причина столь мощного вливания ликвидности регулятором в банковский сектор – завершение 14 июня предыдущего периода усреднения по расчету размера обязательных резервов. Если это действительно так, то уже завтра произойдет откат к прежнему уровню структурного профицита. Следует отметить, что до 24 февраля банковский сектор не пользовался обеспеченными кредитами ЦБ как основным инструментом для выполнения требований по обязательным резервам. Основной вклад в этот рекорд могли внести два крупнейших банка страны", — пояснил Осадчий.
https://1prime.ru/finance/20220615/837181897.html