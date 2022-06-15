МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Центробанк России 14 июня выдал банкам рекордный объем обеспеченных кредитов, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, изучив данные ЦБ. Рубль в среду немного потерял к доллару и евро

"Рост кредитов ЦБ банкам оказался рекордным за всю историю банковского сектора России – сумма обеспеченных кредитов, предоставленных ЦБ российским банкам, за 14 июня выросла на 2,5 триллиона рублей. Предыдущий рекорд – рост на 1,7 триллиона рублей – был достигнут 25 февраля – сразу после начала специальной военной операции", — сказал аналитик.

В результате резкого роста кредитов ЦБ 14 июня произошло мощное сокращение структурного профицита ликвидности – с 2,6 триллиона до 0,1 триллиона рублей, заявил он.

"Можно предположить, что причина столь мощного вливания ликвидности регулятором в банковский сектор – завершение 14 июня предыдущего периода усреднения по расчету размера обязательных резервов. Если это действительно так, то уже завтра произойдет откат к прежнему уровню структурного профицита. Следует отметить, что до 24 февраля банковский сектор не пользовался обеспеченными кредитами ЦБ как основным инструментом для выполнения требований по обязательным резервам. Основной вклад в этот рекорд могли внести два крупнейших банка страны", — пояснил Осадчий.