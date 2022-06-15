МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США резко ухудшила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год, повысила по безработице и инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора. ФРС США ждет ставку на уровне 3% и выше в 2022 году

Прогноз по росту ВВП США на 2022 год ухудшен до 1,7% с мартовских 2,8%, по инфляции — повышен до 5,2% с 4,3% в марте, по безработице — до 3,7% с 3,5%.

При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП уменьшился до 1,7% с мартовских 2,2%, по безработице повышен до 3,9% с 3,5%, а прогноз по инфляции понижен до 2,6% с 2,7%.

Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2022 год повышен до 4,3% с 4,1%, а на 2023 год — до 2,7% с 2,6%.