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2022-06-15T21:13:11+03:00

2022-06-15T21:13:11+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220615/837182577.html

ФРС ухудшила прогноз по безработице в США на 2022 год до 3,7%

Финансы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ФРС УХУДШИЛА ПРОГНОЗ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В США НА 2022 Г ДО 3,7% С 3,5%, НА 2023 Г — ДО 3,9% С 3,5% — РЕГУЛЯТОР Новость дополняется ПРАЙМ, 15.06.2022

финансы, экономика, мировая экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60