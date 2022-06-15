2022-06-15T21:13:11+03:00
2022-06-15T21:13:11+03:00
2022-06-15T21:13:11+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220615/837182577.html
ФРС ухудшила прогноз по безработице в США на 2022 год до 3,7%
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ФРС УХУДШИЛА ПРОГНОЗ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В США НА 2022 Г ДО 3,7% С 3,5%, НА 2023 Г — ДО 3,9% С 3,5% — РЕГУЛЯТОР Новость дополняется ПРАЙМ, 15.06.2022
финансы, экономика, мировая экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271861.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271861.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271858.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271858.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271855.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271855.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ФРС УХУДШИЛА ПРОГНОЗ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В США НА 2022 Г ДО 3,7% С 3,5%, НА 2023 Г — ДО 3,9% С 3,5% — РЕГУЛЯТОР
Новость дополняется