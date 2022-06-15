МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Все члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июньского заседания прогнозируют базовую ставку в 2022 году на уровне 3-3,25% и выше, следует из экономического прогноза регулятора. ФРС США повысила базовую процентную ставку впервые с 1994 года

В 2023 году 7 членов комитета ждут ставку в 3,5-3,75%, четверо — в 3,75-4%. Еще пятеро полагают, что ставка в следующем году будет на уровне от 4-4,25% до 4,25-4,5%. Только один член комитета прогнозирует ставку на уровне 3,25-3,5%, еще один — на уровне 2,75-3%.