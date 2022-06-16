МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ НЕ ДОЛЖЕН ПРИНУЖДАТЬ БАНКИ КРЕДИТОВАТЬ НЕВОЗВРАТНЫЕ ПРОЕКТЫ, НО ГОТОВ ПУСТИТЬ ЧАСТЬ РИСКА В СИСТЕМУ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

БАНКИ РФ НЕ ДОЛЖНЫ ПОДМЕНЯТЬ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ, НУЖНЫ ГИБРИДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОНОМИК И- НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

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