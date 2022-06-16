С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Возврат доверия частных инвесторов, массово вышедших на фондовый рынок, является вызовом для финансовых властей, но нужно создать условия для инвестиций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина назвала важные факторы работы российской банковской системы

"У нас в стране не недостаток долга, у нас недостаток капитала. А долг —это вообще плечо, это, когда у вас есть проект, есть вложенный капитал и с помощью кредита вы можете расширять производство. У нас идет подмена одного другим. Конечно, нужно создать возможности, чтобы были инвестиции, прямые инвестиции", — сказала она, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".

"Мы с вами все вместе много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок. У нас был массовый приход розничных инвесторов. Сейчас для них период разочарования, потому что стоимость многих ценных бумаг упала, активы некоторые заморожены", — напомнила Набиуллина.

"Это вызов для нас всех: как вернуть это доверие частных инвесторов к фондовому рынку, для того чтобы были инвестиции. Это комплекс задач, которые мы решаем", — добавила она.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.