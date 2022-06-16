Набиуллина: возврат доверия частных инвесторов - вызовов для финансовых властей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Возврат доверия частных инвесторов, массово вышедших на фондовый рынок, является вызовом для финансовых властей, но нужно создать условия для инвестиций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"У нас в стране не недостаток долга, у нас недостаток капитала. А долг —это вообще плечо, это, когда у вас есть проект, есть вложенный капитал и с помощью кредита вы можете расширять производство. У нас идет подмена одного другим. Конечно, нужно создать возможности, чтобы были инвестиции, прямые инвестиции", — сказала она, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".
"Мы с вами все вместе много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок. У нас был массовый приход розничных инвесторов. Сейчас для них период разочарования, потому что стоимость многих ценных бумаг упала, активы некоторые заморожены", — напомнила Набиуллина.
"Это вызов для нас всех: как вернуть это доверие частных инвесторов к фондовому рынку, для того чтобы были инвестиции. Это комплекс задач, которые мы решаем", — добавила она.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/finance/20220616/837188803.html