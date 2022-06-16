С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Некоторые крупные банки РФ смогут обойтись без докапитализации, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о стратегии девалютизации российских банков

В мае первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что некоторым российским банкам из-за кризиса потребуется докапитализация, а Банк России обсудит возможность участия в этом правительства.

"Может так случиться… когда не понадобится системная докапитализация банковской системы, докапитализация может потребоваться небольшому количеству банков. Мы видим уже сейчас, что некоторые крупные банки обойдутся без этой капитализации", — сказала Набиуллина журналистам в кулуарах ПМЭФ.

При этом первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин отметил, что объем докапитализации российского банковского сектора оценивать пока сложно, первые предложения можно будет увидеть осенью.

"Относительно предполагаемой капитализации (банковского сектора — ред.) мы видим, что банковская система, при том, что показала высокий уровень устойчивости, понесла потери. Если мы хотим, чтобы ее потенциал кредитования и предоставления других видов финансовых услуг работал в серьезном режиме, на крейсерском уровне, то, наверное, надо будет принимать решения относительно определенного вливания в капитал", — сказал он, выступая на сессии "Российский финансовый сектор в новых условиях".

"Полагаю, что какие-то более точные данные мы получим по итогам первого полугодия, когда более менее станет понятно, как система начинает сбалансироваться. Думаю, что осенью можно будет какие-то предложения увидеть на эту тему, практическую реализацию. Пока, конечно, об объемах говорить сложно", — отметил Чистюхин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.