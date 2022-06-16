С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия должна войти в топ-3 мировых лидеров по уровню развития платежных и финансовых инноваций, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на сессии ПМЭФ "Будущее банков: трансформация бизнес-возможностей". Шувалов назвал оптимальный курс рубля для новой экономической модели России

"Мы должны жить как открытая экономика и те, кто с нами хотят сотрудничать, мы будем с ними сотрудничать. Я считаю, что уровень наших инноваций в платежной и финансовой сфере должен быть такой, что мы, как страна, должны находиться в топе-3. Развитые страны отстают от нас по многим моментам", — сказала она.

При этом она напомнила, что России удалось запустить несколько собственных решений — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) как альтернативу SWIFT и Систему быстрых платежей (СБП).

"У нас по СПФС за пять месяцев темп подключения вырос в два раза. По СБП у нас общий объем операций в торгово-сервисных точках, хотя мы не так давно этот функционал внедрили, именно оплата — у нас тоже за пять месяцев выросла в два раза по сравнению за предыдущий трехлетний период", — поделилась статистикой Скоробогатова.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.