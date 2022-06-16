С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Рост импорта и возвращение инвестиций в партнерские проекты за рубежом изменят курсообразование российской валюты, оно будет рыночным, но рубль окажется под давлением, сказал первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая на сессии "Российский финансовый сектор в новых условиях" на ПМЭФ. Шувалов назвал оптимальный курс рубля для новой экономической модели России

"Мне представляется, как только структура экономики будет меняться, мы, например, опять увидим, что можно куда-то инвестировать за рубеж, например, какие-то партнерские каналы откроются, мы нарастим импорт – курсообразование поменяется. Процесс курсообразования будет тем же самым рыночным, но курс изменится: у нас начнется дополнительное давление на рубль с учетом спроса на доллар, евро, может быть, какие-то иные валюты", — сказал он.

Ранее на ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что курс остается плавающим, сейчас он в большей степени определяется текущим счетом, соотношением экспорта, импорта, и во многом будет этим определяться.

"Курс (валюты – ред.) — это производная от той экономики, которую мы имеем… Есть один важный момент: изменилась структура экспорта, структура импорта. И вернуться к дошоковым уровням в моменте очень сложно, потому что немножко у нас изменились потоки, логистика поломалась, импорт резко упал. Все это выразилось в итоге в очень сильном текущем счете", — отметил Чистюхин.

Он обратил внимание, что все это порождает даже не проблему курса, а проблему, что делать с рядом токсичных валют в настоящее время. "А это, в свою очередь давит заново на курс", — добавил первый зампред ЦБ.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.