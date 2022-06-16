С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Рост импорта и возвращение инвестиций в партнерские проекты за рубежом изменят курсообразование российской валюты, оно будет рыночным, но рубль окажется под давлением, сказал первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая на сессии "Российский финансовый сектор в новых условиях" на ПМЭФ.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов

Шувалов назвал оптимальный курс рубля для новой экономической модели России

"Мне представляется, как только структура экономики будет меняться, мы, например, опять увидим, что можно куда-то инвестировать за рубеж, например, какие-то партнерские каналы откроются, мы нарастим импорт – курсообразование поменяется. Процесс курсообразования будет тем же самым рыночным, но курс изменится: у нас начнется дополнительное давление на рубль с учетом спроса на доллар, евро, может быть, какие-то иные валюты", — сказал он.

Ранее на ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что курс остается плавающим, сейчас он в большей степени определяется текущим счетом, соотношением экспорта, импорта, и во многом будет этим определяться.

"Курс (валюты – ред.) — это производная от той экономики, которую мы имеем… Есть один важный момент: изменилась структура экспорта, структура импорта. И вернуться к дошоковым уровням в моменте очень сложно, потому что немножко у нас изменились потоки, логистика поломалась, импорт резко упал. Все это выразилось в итоге в очень сильном текущем счете", — отметил Чистюхин.

Он обратил внимание, что все это порождает даже не проблему курса, а проблему, что делать с рядом токсичных валют в настоящее время. "А это, в свою очередь давит заново на курс", — добавил первый зампред ЦБ.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.