МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Планы по модернизации рублевых банкнот были сдвинуты, но в целом они сохраняются, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах ПМЭФ. В Банке России назвали факторы, которые изменят изменят курс рубля

"Планы сохраняются, они были сдвинуты, но в целом они сохраняются", — ответила она на вопрос, сохраняются ли планы модернизации российских банкнот.

Банк России запланировал в период 2022–2025 годов выпустить в обращение модернизированные банкноты. Так, 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году. В апреле банки просили ЦБ отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.