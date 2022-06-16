С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Банк России планирует распространить действие своей антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на физлиц, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на сессии ПМЭФ "Будущее банков: трансформация бизнес-возможностей". Банк России выступил за плавающий курс рубля

"Параллельно мы планируем, что KYC-платформу мы сделаем не только для юрлиц, но и для физлиц, и тогда, на самом деле, огромное количество информации мы будем получать как регулятор, из системы, не нагружая банки. У нас такая идея, как второй шаг, есть", — сказала она.

Президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года подписал закон о создании на базе ЦБ РФ платформы, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.