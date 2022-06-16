С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в России нужно ограничить работу иностранных банков в ответ на санкции.

"Я вообще считаю, что надо по-честному: у нас забрали банки, и у них (иностранцев — ред.) надо банки забрать, обнулить тему… А как? Взяли и забрали банки в Германии, в Англии просто так… Банки действующие, с капиталом хорошим, с хорошим балансом", — заявил Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают совершенно несправедливо, в том числе в отношении нашего германского банка", — добавил банкир.

Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес.