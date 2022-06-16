С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила в ходе ПМЭФ, что Россия готова перейти к расчетам в национальных валютах с дружественными странами и уже ведёт переговоры по этому вопросу. СМИ: Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях

По ее словам, для перехода на расчеты в нацвалютах, необходимо, чтобы банковский сектор страны был к этому готов.

"Мы ведем переговоры с дружественными странами по подготовке банковского сектора внутри этих стран. Россия готова. Мы уже натренировались со странами Ближнего Востока, мы понимаем, как это делать, а другие государства – пока нет", — сказала она.

Абрамченко отметила, что ключевыми покупателями российской пшеницы будут Турция, Египет, страны Северной Африки, Ближнего Востока, а также Саудовская Аравия. "Мы открываем новые направления, идет ввоз необходимых семян, саженцев, продовольствия. Плюс меры таможенно-тарифной политики работают очень хорошо – мы обновляем пошлины для того, чтобы для россиян продовольствие не становилось дороже и ведем переговоры", — пояснила она.

Вице-премьер уточнила, что за последние пять месяцев было проведено больше 500 переговоров в формате b2b. "Наш бизнес активно коммуницирует с бизнесом дружественных стран и решает еще и массу других проблем, в том числе ввоза запчастей, ввоза любого оборудования", — сказала она.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты за поставки на тендерах в рублях, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки.