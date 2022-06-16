МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Совкомбанк и Lada с четверга запускают специальную акцию на покупку новых Granta Classic 2022 модельного года, в рамках которой ставки по всем программам кредитования снижены на 1%.

Совкомбанк совместно с Lada разработали специальную линейку кредитных программ "Lada Finance" в поддержку продаж автомобилей Granta. Процентные ставки по ней снижены, а минимальная составит 13,9% годовых. Кредит можно взять на срок от 6 месяцев до 7 лет.

"Запуск новой модификации бестселлера Granta, особенно в текущей ситуации на автомобильном рынке России, на наш взгляд, является знаковым событием, которое мы не могли не заметить… Мы уверены, что доступность нового автомобиля, его стоимость, а также специальные условия по кредитованию позволят существенно увеличить охват аудитории, остановившей свой выбор на этом автомобиле", — комментирует управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.



Программа включает возможность оформления кредита без первоначального взноса и предусматривает оформление полиса КАСКО автомобиля в любой страховой компании, действующей в соответствии с законодательством РФ.

Сниженная процентная ставка действует при совершении клиентом ежемесячно не менее 5 покупок на общую сумму от 10 тысяч рублей по карте "Халва" на всем сроке кредита. Транзакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного банком лимита по карте.

Оформить кредит можно в отделениях банка и автосалонах официальных дилеров Lada, от заемщика требуется только паспорт гражданина РФ.