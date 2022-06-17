С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил в рамках ПМЭФ, что банк восстановил платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях после их приостановки в начале июня. Греф рассказал о важности реформ для российской экономики на фоне санкций

Сбер прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях с 7 июня. Тогда в банке отмечали, что банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов.

Греф ответил на слова бизнес-омбусмена Бориса Титова о невозможности сейчас рассчитываться в торговле в юанях, что уже можно