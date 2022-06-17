Сбербанк восстановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях
Греф: Сбер возобновил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил в рамках ПМЭФ, что банк восстановил платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях после их приостановки в начале июня.
Сбер прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях с 7 июня. Тогда в банке отмечали, что банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов.
Греф ответил на слова бизнес-омбусмена Бориса Титова о невозможности сейчас рассчитываться в торговле в юанях, что уже можно
https://1prime.ru/finance/20220617/837203683.html
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