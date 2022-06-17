МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему имеет значительное пространство для калибровки денежно-кредитной политики через ключевую ставку, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Греф рассказал о новом сценарии российской экономики

"У нас о риске дефляции речи не идет — пока у нас рост цен год к году 16,7%. Пространство для того, чтобы калибровать денежно-кредитную политику через стандартные меры, а именно механизм ключевой ставки, пока остается достаточно значительным", — сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже в конце апреля регулятор принял решение уменьшить ставку до 14%, а в конце мая на внеплановом заседании на фоне недельной дефляции снизил ставку до 11% годовых. В июне ЦБ еще снизил ставку — до 9,5%, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций. При этом регулятор немного ужесточил сигнал по своим дальнейшим шагам по ключевой ставке: теперь будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.

По последним данным Росстата, за период с 4 по 10 июня третий раз в этом году была зафиксирована недельная дефляция — на уровне 0,14%. При этом с начала года цены выросли на 11,64%. По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 16,69% на 10 июня с 17,02% неделей ранее.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 14-17%, в 2023 году 5-7%, а возвращение к целевым 4% произойдет в 2024 году. При этом Минэкономразвития прогнозирует годовые темпы роста цен в стране в текущем году на уровне 17,5%. По прогнозу помощника президента России Максима Орешкина, инфляция в РФ в 2022 году будет не выше 15%.