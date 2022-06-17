МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Сбербанк не планирует вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлиц, по крайней мере пока, но в следующем году может об этом подумать, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Греф рассказал о новом сценарии российской экономики

"Если говорить про валютные пассивы, то нужно делить на две части. Первое, юридические лица. Мы вводим и будем вводить отрицательные ставки… Что касается вкладов физических лиц, мы эту тему рассматривали и не планируем отрицательных ставок по вкладам физических лиц", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Греф отметил, что физлицам из валюты сейчас деваться некуда: уходить в рубль при такой крепкой национальной валюте нерационально.

"Сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов — физических лиц в тупик. Мы этого делать не будем, по крайней мере, до того момента, пока рубль не будет в достаточной степени ослаблен для того, чтобы люди могли спокойно, не потеряв доходы, перейти из валюты в рубли. Я думаю, что в конце года такая возможность будет складываться, и, может быть, в следующем году над этим можно будет думать. Но в этом году мы точно этого делать не будем", — заключил Греф.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.