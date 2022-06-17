С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Сбербанк к середине года решит все образовавшиеся на фоне санкций проблемы, в том числе по резервам, со второго полугодия войдет в нормальный режим работы, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Греф считает, что банковский сектор будет убыточным в 2022 году

"Самая тяжелая ситуация, может быть, за всю историю банка. Но я рад сегодня сказать, что мы ее прошли: мы закрыли подавляющее большинство сложных тем, в том числе отрезали все наши международные активы, находимся в завершающей стадии продажи каких-то из этих активов. Банк к середине года фактически решит все свои проблемы, в том числе с формированием резервов. Со второго полугодия, думаю, что банк войдет в нормальный режим функционирования", — сказал он журналистам после делового завтрака Сбербанка, который проходит в рамках ПМЭФ.

СТРАТЕГИЯ БАНКА

Греф также рассказал, что Сбербанк перенастраивает свою стратегию с учетом текущей ситуации, продает часть активов, но основные его цели остаются прежними.

"Среди трех альтернатив: не менять ничего, полностью поменять стратегию или перенастроить существующую стратегию к новым реалиям мы выбрали, конечно, третий вариант. Сейчас идет перенастройка этой стратегии, от части активов мы вынуждены избавляться, мы их продаем, какие-то активы мы приобретаем. Но ответ на вопрос, куда мы движемся, остается прежним", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.