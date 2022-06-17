МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Банк России поддерживает общую логику озвученных Минфином подходов к новому бюджетного правилу, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Греф считает, что банковский сектор будет убыточным в 2022 году

Накануне министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года. Силуанов подчеркнул, что это пока только предложения Минфина и они будут рассмотрены в правительстве.

"Мы поддерживаем общую логику и очень рассчитываем, что окончательные решения по бюджетному правилу будут приняты в ближайшее время в рамках подготовки трехлетнего бюджета и это, безусловно, даст нам больше определенности в части тех предпосылок бюджетной политики, которые мы закладываем в наш прогноз", — сказал Заботкин.

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