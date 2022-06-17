С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Греф видит основания для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, в том числе дефляцию, и к концу текущего года регулятор может снизить ее до 7%, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Сбербанк ждет существенного спада российской экономики по итогам года

"Есть факторы, которые позволяют говорить о дальнейшем снижении ставки, в частности, дефляция четыре недели подряд… Наш прогноз, что до конца этого года ставка может достичь примерно 7%, что вполне будет соответствовать балансу в экономике", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.