МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Банковский сектор РФ в целом будет убыточным в текущем году, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Греф увидел основания для дальнейшего снижения ключевой ставки

"Будет отличный результат, если банковский сектор сработает в ноль, но есть большие шансы, что банковский сектор в целом будет в этом году убыточным", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.