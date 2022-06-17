МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Банковский сектор РФ в целом будет убыточным в текущем году, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Будет отличный результат, если банковский сектор сработает в ноль, но есть большие шансы, что банковский сектор в целом будет в этом году убыточным", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/finance/20220617/837205430.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.