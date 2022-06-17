Сбербанк позволит своим клиентам снизить ставку по весенней ипотеке
Сбербанк разрешит рефинансировать ипотеку, взятую весной по высоким ставкам
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Сбербанк в июле позволит снизить ставку по ипотеке, выданной весной от 13,9%, рефинансирования льготных кредитов не будет, говорится в сообщении банка.
"В июле клиенты смогут снизить процентную ставку по действующему ипотечному кредиту, полученному в Сбербанке весной 2022 года по высоким ставкам. Снижение будет доступно по всем ипотечным кредитам, полученным в банке в период с 1 марта 2022 года по 30 мая 2022 года включительно со ставкой от 13,9%. Исключение — госпрограммы", — сказано в сообщении.
Отмечаются, что ограничений по максимальной сумме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт. Это предложение будет носить ограниченный характер, которым можно воспользоваться только один раз.
https://1prime.ru/finance/20220617/837206666.html
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