МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Сбербанк в июле позволит снизить ставку по ипотеке, выданной весной от 13,9%, рефинансирования льготных кредитов не будет, говорится в сообщении банка. Путин поручил продлить господдержку по ипотеке для многодетных семей

"В июле клиенты смогут снизить процентную ставку по действующему ипотечному кредиту, полученному в Сбербанке весной 2022 года по высоким ставкам. Снижение будет доступно по всем ипотечным кредитам, полученным в банке в период с 1 марта 2022 года по 30 мая 2022 года включительно со ставкой от 13,9%. Исключение — госпрограммы", — сказано в сообщении.

Отмечаются, что ограничений по максимальной сумме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт. Это предложение будет носить ограниченный характер, которым можно воспользоваться только один раз.