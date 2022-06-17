Центробанк видит риск санкций в отношении Национального клирингового центра
Чистюхин: Центробанк считает реальными санкции в отношении Национального клирингового центра
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ считает реальным риск санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ), надо уменьшать валютные позиции участников, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.
"Риски существуют", — сказал он в кулуарах ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
"Действительно, мы считаем, что наиболее правильным решением для того, чтобы справиться с этими рисками, является уменьшение валютной позиции участников в НКЦ", — отметил он.
Евросоюз ранее внес в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/finance/20220617/837206763.html
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