С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ считает реальным риск санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ), надо уменьшать валютные позиции участников, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.

"Риски существуют", — сказал он в кулуарах ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.

"Действительно, мы считаем, что наиболее правильным решением для того, чтобы справиться с этими рисками, является уменьшение валютной позиции участников в НКЦ", — отметил он.

Евросоюз ранее внес в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.