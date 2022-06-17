МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Очередная выплата купона по евробондам РФ ожидается в конце июня, инвесторы смогут получить ее в рублях, конвертировать в валюту и без ограничений вывести ее из страны, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Петербургский международный экономический форум. День второй. Силуанов

Экономика России еще не избавилась от голландской болезни, заявил Силуанов

"В конце текущего месяца, в конце июня у нас будет очередной платеж по купону. Мы это сделаем в рублях. Инвестор сможет сразу получить, может подумать и прийти через какое-то время, но по курсу на конец текущего месяца, на конец оплаты он всегда сможет конвертировать эти рубли в ту валюту, в которую он пожелает, и спокойно вывести из страны. Никаких ограничений нет", — сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК на площадке ПМЭФ.

По словам главы Минфина, Запад подталкивает Россию к техническому дефолту и будет очень рад, если инвесторы, держатели российских бумаг не смогут получить по ним выплаты.

"Странная конечно позиция: впервые в мировой экономической истории, когда сами страны хотят навредить свои инвесторам", — сказал он.

"Тем не менее Россия будет продолжать делать все, чтобы статус надежного заемщика сохранить. И в условиях, когда валюта стран недружественных становится для нас токсичной, мы будет делать все, чтобы иностранные инвесторы могли получить расчеты по долговым обязательствам, которые они предоставили Российской Федерации, в рублях с последующей конвертацией", — заверил Силуанов.

Он напомнил, что Минин уже представил в правительство предложения, позволяющие рассчитаться таким образом с иностранным держателями российских евробондов. Для этого, по словам Силуанова, Национальный расчетный депозитарий (НРД) привлечет российские банки, которые не находятся под санкциями, а следовательно, могут осуществлять валютные операции.