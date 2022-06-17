МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Очередная выплата купона по евробондам РФ ожидается в конце июня, инвесторы смогут получить ее в рублях, конвертировать в валюту и без ограничений вывести ее из страны, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Экономика России еще не избавилась от голландской болезни, заявил Силуанов

"В конце текущего месяца, в конце июня у нас будет очередной платеж по купону. Мы это сделаем в рублях. Инвестор сможет сразу получить, может подумать и прийти через какое-то время, но по курсу на конец текущего месяца, на конец оплаты он всегда сможет конвертировать эти рубли в ту валюту, в которую он пожелает, и спокойно вывести из страны. Никаких ограничений нет", — сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК на площадке ПМЭФ.

По словам главы Минфина, Запад подталкивает Россию к техническому дефолту и будет очень рад, если инвесторы, держатели российских бумаг не смогут получить по ним выплаты.

"Странная конечно позиция: впервые в мировой экономической истории, когда сами страны хотят навредить свои инвесторам", — сказал он.

"Тем не менее Россия будет продолжать делать все, чтобы статус надежного заемщика сохранить. И в условиях, когда валюта стран недружественных становится для нас токсичной, мы будет делать все, чтобы иностранные инвесторы могли получить расчеты по долговым обязательствам, которые они предоставили Российской Федерации, в рублях с последующей конвертацией", — заверил Силуанов.

Он напомнил, что Минин уже представил в правительство предложения, позволяющие рассчитаться таким образом с иностранным держателями российских евробондов. Для этого, по словам Силуанова, Национальный расчетный депозитарий (НРД) привлечет российские банки, которые не находятся под санкциями, а следовательно, могут осуществлять валютные операции.