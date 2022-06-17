МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. "Газпром нефть" и Росприроднадзор заключили соглашение об экспертной поддержке и консультировании при реализации инвестиционных проектов. Специалисты ведомства будут оценивать новые проекты компании с точки зрения эффективности технологий для защиты окружающей среды.

Документ в ходе ПМЭФ-2022 подписали председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Партнеры рассчитывают, что экологическое консультирование приведет к повышению качества технологий охраны окружающей среды, которые используют промышленники. Росприроднадзор будет давать оценку на каждой стадии реализации проекта — соответствует ли он требованиям экологического законодательства.

Как отметил Дюков, экологические консультации станут еще одним шагом на пути к максимальной открытости компании для надзорных органов.

"Компания стала одним из первых участников пилотного проекта Росприроднадзора. С ранних этапов любого нового инвестиционного проекта мы будем предоставлять Росприроднадзору всю информацию о нем и получать заключение о возможном воздействии на окружающую среду и о соблюдении природоохранного законодательства. Такой подход позволит вносить необходимые корректировки уже на этапе проектирования и реализовывать все наши проекты максимально безопасно для окружающей среды", — заявил он.

По словам Радионовой, служба обладает необходимыми компетенциями и ресурсами для взаимодействия в новом формате. "Надеюсь, что подписанное соглашение станет фундаментом совместных усилий по эффективной работе в рамках экологического консультирования. Мы готовы сопровождать проекты с самого начала, профессионально, с применением наилучших технологий", — заключила она.