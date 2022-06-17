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https://1prime.ru/finance/20220617/837214331.html
Путин: карта "Мир" шаг за шагом получает признание за границей
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Президент России Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2022 рассказал об отношении иностранных партнеров к российской платежной системе и карте "Мир". От подчеркнул, что... ПРАЙМ, 17.06.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2022 рассказал об отношении иностранных партнеров к российской платежной системе и карте "Мир".
От подчеркнул, что карта "Мир" получает признание за рубежом шаг за шагом.
"Отмечу и платежную систему карты "Мир", которая успешно заменила на внутреннем рынке VISA и Master Card, а теперь расширяет свою географию и шаг за шагом получает международное признание", — добавил президент в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ-2022.