МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2022 рассказал об отношении иностранных партнеров к российской платежной системе и карте "Мир".

От подчеркнул, что карта "Мир" получает признание за рубежом шаг за шагом.

"Отмечу и платежную систему карты "Мир", которая успешно заменила на внутреннем рынке VISA и Master Card, а теперь расширяет свою географию и шаг за шагом получает международное признание", — добавил президент в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ-2022.