МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российские банки готовы выдавать льготную ипотеку по ставке 7%, однако некоторые участники рынка полагают, что спрос на такие кредиты в дальнейшем замедлится после краткосрочного всплеска, показал опрос РИА Новости. Путин призвал еще снизить ставку по льготной ипотеке

В пятницу президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, предложил снизить ставку льготной ипотеки на новостройки с 9 до 7% с сохранением прежних лимитов максимальной суммы кредита в 12 миллионов рублей для столичных регионов и 6 миллионов рублей для остальных. Срок действия программы при этом остается прежним — до конца текущего года, отметил он.

"Безусловно, снижение ставки стимулирует дополнительный спрос. Вероятно, что в ближайшее время количество сделок может существенно вырасти. Однако в дальнейшем объемы могут сократиться. Во-первых, есть альтернативные программы, по которым ставка ниже, и они "оттягивают" часть спроса. Во-вторых, программа распространяется только на новостройки, то есть охватывает не все категории потенциальных потребителей", — считает заместитель председателя правления "Абсолют банка" Антон Павлов.

При этом банки проявили интерес к новым условиям программы. Так, Сбербанк начал предварительный прием заявок. ВТБ тоже начал прием заявок и ждет роста спроса на такие кредиты вдвое. Поддерживают инициативу также Московский кредитный банк, "МТС Банк", Россельхозбанк, банк "Зенит", банк "Дом.РФ", Альфа-банк и Росбанк.