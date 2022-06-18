С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Наплыв клиентов с валютой в некрупные российские банки создает риск для таких кредитных организаций, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В Госдуме не поддержали идею Костина ограничить работу зарубежных банков

Он отметил, что после введения странами Запада санкций против ряда крупнейших банков в России роль средних кредитных организаций повысилась.

"Клиентура к ним пошла, в том числе клиентура, которая имеет валютную выручку, чтобы открывать там валютные счета и проводить трансграничные операции. Это – факт. У многих даже балансы раздуваются, они боятся этого, поскольку слишком много валюты, в том числе", — рассказал Аксаков.

Он добавил, что у таких банков недостаточно капитала, чтобы иметь большие валютные балансы. "Какие-нибудь санкции примут, значит клиенты прибегут, начнут требовать эту валюту, надо будет выдавать ее. Чтобы таких рисков избежать, они должны иметь в виду, что клиент с валютой, который к тебе пришел, – это не всегда хорошо… Это – риск. В условиях нестабильной международной обстановки", — заявил депутат.

Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.