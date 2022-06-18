МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Антиотмывочная платформа Банка России "Знай своего клиента" на физлицах может заработать уже в 2023 году, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на ПМЭФ рассказала, что ЦБ планирует распространить действие своей антиотмывочной платформы на физлиц и до конца года обсудит с банками этот вопрос.

"Нам надо отработать сначала на меньшем количестве информации это — юрлица, индивидуальные предприниматели, далее – физические лица. Но это быстро сейчас все пойдет, поскольку технологически мы уже готовы, просто надо законодательство таким образом прописать, чтобы был доступ к информации у регулятора к разным источникам, для того, чтобы формировать такую базу данных. Я думаю, что на следующий год мы этот вопрос отрегулируем полностью… Я думаю, что в следующем году платформа и для физлиц заработает", — сказал Аксаков.

Закон о создании на базе ЦБ РФ антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" был подписан в конце прошлого года. Через этот сервис банки смогут получать информацию в онлайн режиме. Сведения покажут, насколько высок риск того, что клиенты и их контрагенты — юрлица и индивидуальные предприниматели — проводят подозрительную операцию. Весной регулятор сообщил, что начинает подключать к платформе все банки в пилотном режиме. По закону полноценно платформа заработает с 1 июля 2022 года.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.