МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. В условиях высокой инфляции (прогноз — 18 — 23%) и стагнации мировой экономики, разработать инвестиционную стратегию, гарантирующую стабильный прирост вложенного капитала, непросто, но возможно. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Сечин предрек появление новых резервных валют взамен доллару и евро

По ее мнению, валюта, как способ сохранить средства уже не так хороша, как прежде.

"Этот инструмент перестал был ведущим из-за неопределенности развития российского банковского сектора, введенных ограничений на продажу — покупку валюты и на международное движение капитала в целом", — напомнила Финогенова.

В сложившейся ситуации, по мнению эксперта, лучшим способом сохранить капиталы остаются депозиты в рублях, желательно в пределах 1,4 млн рублей в одном банке, если страховая сумма не будет повышена до 3 миллионов, а такой проект есть.

"Еще один способ сохранить сбережения на длительный срок — государственные облигации с защитой от инфляции (ОФЗ-ИН), которые работают по принципу индексации номинала облигации на уровень инфляции плюс небольшой купонный доход", — объяснила эксперт. Однако она напомнила, что индексация ОФЗ-ИН происходит с отставанием в три месяца плюс требуется уплата 13% НДФЛ с дохода от индексации.

Еще один вариант: покупка ОФЗ с привязкой купона к плавающей процентной ставке (в России это RUONIA, ставка кредитования, используемая на межбанковском рынке обычно на один день). В этом случае владельцу будет гарантирована защита от колебаний процентных ставок на коротком промежутке времени, но не защита от инфляции.

"Интересным вариантом может стать приобретение паев закрытых или биржевых ПИФов", — считает Финогенова.

По ее словам, сегодня популярны ЗПИФы коммерческой, торговой или складской недвижимости, рентные ЗПИФы. Также можно инвестировать в БПИФы, состоящие из акций компаний потребительского сектора, поскольку по мере роста инфляции растет и выручка этих компаний. Или, как вариант, БПИФы, состоящие из акций золотодобывающих компаний: их преимущество в том, что в случае падения фондового рынка, стоимость этих акций будет наоборот расти. Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на следующей неделе

"Наконец, в качестве актива долгосрочной защиты вложенного капитала можно порекомендовать драгоценные металлы, лучше золото — в марте был отменен НДС на его покупку", — добавила Финогенова.

Для пенсионеров тоже имеются варианты увеличения пенсионного дохода. Первый, по словам эксперта, — традиционный: сдать в аренду свою квартиру в крупном городе, переселившись на дачу или в альтернативное жилье (например, съехаться для совместного проживания с другими одинокими пенсионерами-друзьями). В последнем случае удастся также сэкономить на питании и ежедневных расходах.