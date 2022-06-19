МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российская компания BFS, которая собирается заняться производством банкоматов, планирует первые поставки устройств на февраль-март следующего года, сообщил РИА Новости генеральный директор и совладелец компании Артем Жилонов. Россиянам дали совет, в какие активы вкладывать сбережения

"Компания BFS планирует начать массовое производство российских банкоматов в первом квартале следующего года. Первые поставки устройств запланированы на февраль-март", — заявил Жилонов.

По его словам, все банкоматы будут оснащены процессором "Эльбрус" и российским программным обеспечением, а также иметь собственный уникальный дизайн. С точки зрения технологичности российские банкоматы будут полностью соответствовать запросам рынка, не уступая западным аналогам, подчеркнул он.

"Сейчас совместно с коллегами из различных банков планируется тайминг поставок, первая партия будет не менее 1 500 банкоматов", — добавил Жилонов. По его словам, устройствами интересуются многие крупные банки, включая ВТБ.

Компания BFS более 18 лет работает на российском рынке и является одним из ведущих поставщиков комплексных решений для систем банковского самообслуживания. Наряду с поставками устройств самообслуживания предлагает комплексный сервис и разработку программного обеспечения.