МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. В России в мае текущего года количество новых выданных кредитных карт составило 0,97 миллиона единиц, передает RT со ссылкой на данные, предоставленные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). Финансист объяснила россиянам, когда “оттает” кредитование

В сравнении с предыдущим месяцем показатель вырос на 6,0% (в апреле 2022 года — 0,91 миллиона).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число карт, напротив, снизилось на 6,9% (в мае 2021 года — 1,04 миллиона).

Наибольшее количество новых кредитных карт в российских регионах в мае было выдано в Москве (71,3 тысячи единиц), Московской области (51,5 тысячи), Санкт-Петербурге (39,1 тысячи), Краснодарском крае (38,6 тысячи) и Республике Башкортостан (34,2 тысячи).

"Рост выдачи кредитных карт в мае объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Подтверждает это и увеличение спроса на кредитные ресурсы. Так, по сравнению с предыдущим месяцем в мае количество обращений граждан за кредитками выросло более чем на треть", — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.